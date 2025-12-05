Troppi cantieri salta il presepe di Comunanza

Il Presepe Vivente di Comunanza, una delle tradizioni più sentite e amate del periodo natalizio, quest'anno non si svolgerà. A comunicarlo è il sindaco Domenico Sacconi, dopo settimane di confronti con associazioni e volontari. Un annuncio sofferto e maturato, spiega il primo cittadino, dopo "aver valutato ogni possibilità e studiato in che modo poter proseguire". La decisione arriva in un momento particolare per il paese: il centro storico è infatti interessato da numerosi cantieri, segno di una fase intensa di trasformazione urbana. Un 'cantiere di futuro', lo definisce Sacconi, che sta cambiando il volto del borgo per accogliere nuovi progetti e nuove ambizioni.

