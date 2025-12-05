Troppi abusi nella villa | ordinanza di demolizione

Querceta, 5 dicembre 2025 – Troppi abusi nell’immobile e nel terreno adiacente. Il sindaco Lorenzo Alessandrini ha emesso ordinanza di ripristino dei luoghi nell’abitazione in via Mordure e se il proprietario non provvederà entro 90 giorni verranno avviate le procedure per l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di un’area di oltre 500 metri quadrati. La vicenda è lunga e intricata: tutto comincia con il sopralluogo della municipale nell’estate 2021 a seguito di esposto: nell’occasione furono riscontrate irregolarità cioè la “chiusura, a mezzo di vetrate, della pompeiana a corredo dell’unità immobiliare; posa in opera di struttura metallica per realizzare una piscina e di opera di struttura metallica per il pavimento a corredo della piscina”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

