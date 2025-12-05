Tropical il più grande evento disco di Strada in Casentino diventa un festival e chiama a raccolta la vallata
Arezzo, 5 dicembre 2025 – Tropical, il piu’ grande evento disco di Strada in Casentino diventa un festival e chiama a raccolta la vallata. Tropical, il più grande evento disco della provincia di Arezzo, che da anni si svolge a Strada in Casentino, diventa un festival e chiama a raccolta imprenditori e sostenitori della vallata per aumentare la sua portata attrattiva e di qualità. Per questo la scorsa settimana i promotori dell’evento, i giovani dell’associazione StradArt Aps, non solo hanno reso nota la data del grande evento estivo – 8 agosto 2026 – ma hanno anche organizzato un evento di presentazione nella sala multimediale del Comune di Castel San Niccolò, con imprenditori, amministratori e sostenitori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
