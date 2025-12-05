Tropical | il più grande evento disco del Casentino diventa un festival

Tropical, il più grande evento disco della provincia di Arezzo, che da anni si svolge a Strada in Casentino, diventa un festival e chiama a raccolta imprenditori e sostenitori della vallata per aumentare la sua portata attrattiva e di qualità. Per questo la scorsa settimana i promotori.

Tropical, il più grande evento disco di Strada in Casentino diventa un festival e chiama a raccolta la vallata - "L'obiettivo che ci poniamo è quello di allargare la cerchia di partner e farlo diventare un evento non solo territoriale ma nazionale", commenta Jonathan Vignoli