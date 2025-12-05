Troll 2 | Un video mostra le dimensioni del nuovo gigante Jotun

Universalmovies.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il monster movie norvegese Troll 2 è finalmente su Netflix, ma dalla rete spunta un nuovo interessante video promozionale. Disponibile sui canali social di Netflix, il nuovo video offre una sorta di infografica legata alle dimensioni del nuovo gigantesco troll che minaccia la Norvegia “ Jotun “. Chiaramente, un monito dei produttori del film atto a dimostrare il potenziale distruttivo in questo nuovo monster movie. Vi ricordiamo che nelle prossime ore sarà disponibile la nostra recensione di Troll 2. Guardate il video di Troll 2 How big are the trolls in TROLL 2 you ask? pic.twitter.com4g16CRfMFV — Netflix (@netflix) December 5, 2025 Qual è la trama del film Troll 2?. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

troll 2 un video mostra le dimensioni del nuovo gigante jotun

© Universalmovies.it - Troll 2 | Un video mostra le dimensioni del nuovo gigante Jotun

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Troll 2, il teaser trailer del film di Netflix che punta ancora sulle leggende norvegesi - È uscito nelle scorse ore il teaser trailer del film di Netflix che punta ancora sulle leggende norvegesi, l’attesissimo Troll 2. tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Troll 2 Video Mostra