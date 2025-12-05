Troll 2 | Un video mostra le dimensioni del nuovo gigante Jotun
Il monster movie norvegese Troll 2 è finalmente su Netflix, ma dalla rete spunta un nuovo interessante video promozionale. Disponibile sui canali social di Netflix, il nuovo video offre una sorta di infografica legata alle dimensioni del nuovo gigantesco troll che minaccia la Norvegia “ Jotun “. Chiaramente, un monito dei produttori del film atto a dimostrare il potenziale distruttivo in questo nuovo monster movie. Vi ricordiamo che nelle prossime ore sarà disponibile la nostra recensione di Troll 2. Guardate il video di Troll 2 How big are the trolls in TROLL 2 you ask? pic.twitter.com4g16CRfMFV — Netflix (@netflix) December 5, 2025 Qual è la trama del film Troll 2?. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
