Trofeo Moretti
L'altro giorno il Parlamento europeo, facendo una delle poche cose per cui serve a qualcosa, ha revocato l'immunità all'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti. Può capitare: a Bruxelles non c'è Magistratura democratica. Nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate la Moretti bella ma intelligente è sospettata di «associazione criminale finalizzata alla corruzione». La sinistra ormai è più vicina alle stanze del potere che alle istanze del popolo. Comunque, la cosa che ci ha colpito non è la corruzione in sé, a cui siamo abituati quando c'è di mezzo l'Eurogruppo dei Socialisti e Democratici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Contenuti che potrebbero interessarti
WEEKLY ACTIVITIES Lunedì 8 Dicembre 2025 Finali Trofeo Lanzi – Esordienti A e B C.F. Pietralata – Roma Staff tecnico: Colicchia – Risi – Moretti – Silvestri – Carniel Mercoledì 10 Dicembre 2025 – Juniores Femminile SIS Roma vs Roma Vis Nova R - facebook.com Vai su Facebook
21° Trofeo Birra Moretti - Milan, insieme alle già confermate Napoli e Juventus, a partecipare alla 12° edizione del Trofeo Birra Moretti, in programma il 21 agosto al San Paolo di Napoli e trasmesso in ... Segnala napolibella.it
Trofeo birra Moretti, la Juve stende l'Inter: 2-1 - Dopo essersi vendicata della finale di Champions battendo il Milan ai rigori nella Supercoppa, la Juventus, che poi si aggiudicherà il trofeo, supera anche l'altra milanese: l'Inter cede 2- Scrive corriere.it
Trofeo Birra Moretti: Inter, Juve e Napoli fanno sul serio (diretta Canale 5) - 30, Canale 5 si collegherà in diretta con lo Stadio “San Paolo” di Napoli per trasmettere il Trofeo Birra Moretti 2007, un avvincente triangolare nel quale si ... digital-news.it scrive
Trofeo Moretti - Nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate la Moretti è sospettata di "associazione criminale finalizzata alla corruzione" ... Riporta msn.com
Trofeo Moretti, dopo Calciopoli sconvolti i valori in campo! - SOTTO L'OMBRELLONE aspettiamo il Trofeo Moretti, non fosse altro per gustarci una bella birra fredda, anzi ghiacciata, come di ghiaccio sono rimasti gli ... Lo riporta tuttonapoli.net
VINCE IL TROFEO BIRRA MORETTI - Per ragioni di ospitalità (al Napoli è riservata la chiusura), il piatto forte, Juventus- Segnala iltempo.it