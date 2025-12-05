Trofeo Moretti

Ilgiornale.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'altro giorno il Parlamento europeo, facendo una delle poche cose per cui serve a qualcosa, ha revocato l'immunità all'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti. Può capitare: a Bruxelles non c'è Magistratura democratica. Nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate la Moretti bella ma intelligente è sospettata di «associazione criminale finalizzata alla corruzione». La sinistra ormai è più vicina alle stanze del potere che alle istanze del popolo. Comunque, la cosa che ci ha colpito non è la corruzione in sé, a cui siamo abituati quando c'è di mezzo l'Eurogruppo dei Socialisti e Democratici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

trofeo moretti

© Ilgiornale.it - Trofeo Moretti

Contenuti che potrebbero interessarti

21° Trofeo Birra Moretti - Milan, insieme alle già confermate Napoli e Juventus, a partecipare alla 12° edizione del Trofeo Birra Moretti, in programma il 21 agosto al San Paolo di Napoli e trasmesso in ... Segnala napolibella.it

Trofeo birra Moretti, la Juve stende l'Inter: 2-1 - Dopo essersi vendicata della finale di Champions battendo il Milan ai rigori nella Supercoppa, la Juventus, che poi si aggiudicherà il trofeo, supera anche l'altra milanese: l'Inter cede 2- Scrive corriere.it

Trofeo Birra Moretti: Inter, Juve e Napoli fanno sul serio (diretta Canale 5) - 30, Canale 5 si collegherà in diretta con lo Stadio “San Paolo” di Napoli per trasmettere il Trofeo Birra Moretti 2007, un avvincente triangolare nel quale si ... digital-news.it scrive

trofeo morettiTrofeo Moretti - Nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate la Moretti è sospettata di "associazione criminale finalizzata alla corruzione" ... Riporta msn.com

Trofeo Moretti, dopo Calciopoli sconvolti i valori in campo! - SOTTO L'OMBRELLONE aspettiamo il Trofeo Moretti, non fosse altro per gustarci una bella birra fredda, anzi ghiacciata, come di ghiaccio sono rimasti gli ... Lo riporta tuttonapoli.net

VINCE IL TROFEO BIRRA MORETTI - Per ragioni di ospitalità (al Napoli è riservata la chiusura), il piatto forte, Juventus- Segnala iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Trofeo Moretti