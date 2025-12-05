Trofeo Friuli ecco chi sono i vincitori

Dopo che la decima e ultima gara del trofeo Friuli di corsa – quella dedicata a sorella Ramonda –, di 10,34 chilometri, si è chiusa con in testa Agostino Nicosia e Giulia Trombetta lo scorso 17 novembre, ora sono pubblici anche i nomi dei vincitori, in testa alla classifica finale dell'intero. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Approfondisci con queste news

Tommaso Cafueri e Ilaria Tambosco mettono la firma su Jam’s Cross Mels di Colloredo di Monte Albano Assegnati i titoli regionali Friuli Venezia Giulia Colloredo (Ud) - 30-11-2025 – Il Trofeo Triveneto di ciclocross ha fatto tappa in Friuli Venezia Giulia e preci - facebook.com Vai su Facebook

Trofeo Friuli, ecco chi sono i vincitori - Dopo la conclusione delle dieci gare che hanno totalizzato quattrocento runner, le premiazioni a Zugliano rivelano chi si aggiudica l'edizione di quest'anno ... Riporta udinetoday.it

Stefanutti e Trombetta senza rivali alla Timent Trail - Sono stati Fabio Stefanutti (Atletica Buja) e Giulia Trombetta (Prealpi Giulie) i vincitori della prima edizione della “Timent Trail”, corsa su fondo misto a prevalenza sterrato organizzata a Latisana ... Si legge su fidal.it