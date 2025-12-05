Tripla gioia al policlinico di Messina | nascono 3 gemelli stanno tutti bene
AGI - Due fiocchi azzurri e uno rosa. Stanno bene e torneranno presto a casa i tre gemellini nati qualche giorno fa al policlinico di Messina. Sono due maschi di un chilo e 300 grammi e di un chilo e 840 grammi, e una femmina di un chilo e 120 grammi. La mamma, 31 anni, è stata seguita dai professionisti dell'Unità Operativa Complessa di Ginecologia e Ostetricia diretta da Stefano Cianci. Un parto programmato con cesareo a 33 settimane che si inserisce in un anno positivo di nascite per l'azienda ospedaliera universitario dove a oggi si registra un trend in salita, con 16 parti in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. 🔗 Leggi su Agi.it
