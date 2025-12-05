Treviglio assalto a villa Marini | moglie e figli dell’imprenditore picchiati dai 5 rapinatori

Treviglio, 5 dicembre 2025 – Il terrore all’ora di cena. Sono rimasti in balia dei malviventi per oltre un’ora. Un commando composto da cinque persone: quattro hanno fatto irruzione nella villa, la quinta è rimasta fuori a fare da palo. Nel mirino villa Tasso, a Treviglio, dove vive la famiglia dell’imprenditore Angelo Marini, presidente del Cda di Sai, azienda di trasporti pubblici, a pochi passi dal centro storico. Per madre e due figli sono stati momenti di terrore, minacciati e picchiati. Rapinatori violenti: il “colpo” a Milano, poi l’omicidio. E torna il nome di De Simone L’assalto. È successo poco dopo le 20 di giovedì 27 novembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Treviglio, assalto a villa Marini: moglie e figli dell’imprenditore picchiati dai 5 rapinatori

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Francesca Albanese: "Condanno l'aggressione ma sia un monito per la stampa" Oltre 30 le persone già identificate per l'assalto alla sede de La Stampa avvenuta a Torino, quando un centinaio di manifestanti ha fatto irruzione in redazione urlando 'Free Pal - facebook.com Vai su Facebook

Treviglio, assalto a villa Marini: moglie e figli dell’imprenditore picchiati dai 5 rapinatori - È caccia al commando composto da persone con accento dell’Est ... Lo riporta ilgiorno.it

Treviglio, i momenti drammatici della rapina nella villa di Marini: lo spray per coprire le tracce fa scattare l'allarme per i fumi e i banditi impazziscono - Un commando ha tenuto in ostaggio per un'ora e mezza moglie e figli dell'imprenditore. Segnala bergamo.corriere.it

Treviglio, rapina da incubo nella villa dell'imprenditore Marini: i figli legati e minacciati di morte con un piede di porco, bottino ingente - Una banda dell'Est li ha tenuti in ostaggio per un'ora e mezza, saccheggiando la casa e malmenandoli ... Come scrive msn.com

Rapina in una villa a Treviglio, madre e due figli minacciati per più di un’ora - Pugni e schiaffi per farsi consegnare gioielli e altri oggetti preziosi. Lo riporta ecodibergamo.it