Trentino l' agonia dei ghiacciai | arretrati di 18 metri nel 2025

E’ continuata anche nel 2025 l’agonia dei ghiacciai del Trentino dove sono stati registrati arretramenti medi di 18,5 metri con punte massime di 30-33 metri e una perdita di superficie glaciale che in meno di dieci anni ha ridotto da 30 a 20 chilometri le aree glacializzate. E’ quanto emerge dal monitoraggio dei 16 ghiacciai del Trentino effettuato dalla Sat, la Società alpinistica tridentina che con i suoi 150 anni è la più antica d’Italia. Le misurazioni hanno messo in luce un quadro di sofferenza dei ghiacciai, dati confermati anche delle serie storiche: 51metri di arretramento nel 2022, 26 nel 2023 e 14 l’anno scorso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

