Aumento automatico delle indennità e della diaria per i 70 consiglieri regionali del Trentino – Alto Adige, che percepiscono uno stipendio di circa 11.200 euro al mese lordi (netti sono circa 6.000 euro). La maggioranza composta da Lega, FdI, Patt e Svp ha infatti approvato un ddl che sgancia le indennità dei consiglieri dagli aumenti dei dipendenti regionali (come previsto inizialmente da una proposta della Lega) e le aggancia, invece, alla media dell’incremento annuo degli stipendi dei dipendenti pubblici e privati del Trentino Alto Adige. Quattro anni fa gli stipendi dei politici erano stati aumentati con l’aggiornamento Istat mentre con questa norma, dal 2026, l’indennità consiliare mensile lorda sarà rivalutata annualmente (qui sta l’aumento automatico) sulla base della variazione dell’indice delle retribuzioni giornaliere lorde dei dipendenti in Trentino-Alto Adige. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trentino-Alto Adige, la destra in Regione fa aumentare lo stipendio ai consiglieri. Protesta l’opposizione