TreC+ si rinnova | stop di tre giorni alle prenotazioni delle visite mediche online

Una pausa tecnica di tre giorni per completare l’aggiornamento del software e preparare il terreno a un servizio di prenotazione sanitaria sempre più moderno e funzionale. TreC+, la piattaforma digitale della sanità trentina, non sarà accessibile per le prenotazioni online dalle ore 13 di sabato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it