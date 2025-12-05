TreC+ si rinnova | stop di tre giorni alle prenotazioni delle visite mediche online
Una pausa tecnica di tre giorni per completare l’aggiornamento del software e preparare il terreno a un servizio di prenotazione sanitaria sempre più moderno e funzionale. TreC+, la piattaforma digitale della sanità trentina, non sarà accessibile per le prenotazioni online dalle ore 13 di sabato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
