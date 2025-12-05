Tre chioschi di piadine all’asta | ultima chiamata
Da grande voglio fare la piadinaia. Oggi scade la procedura per l’assegnazione di tre chioschi, che sono concessioni permanenti dedicate alla produzione e vendita di piadina romagnola e ulteriori preparazioni alimentari, come panini, hamburger e altro compreso nella piccola ristorazione e comunque nell’attività artigianale per la somministrazione di alimenti. Delle tre aziende, una è situata al numero 23 di via Magellano nella zona Ponente dove ci sono il parco acquatico di Atlantica, il palazzetto dello sport e altri impianti sportivi; una in via Don Minzoni 16 nel quartiere Madonnina ed una in via Caduti di Tutte le Guerre nella frazione di Villalta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
