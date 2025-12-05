Trattato come un assassino Tatiana scomparsa e ritrovata parla l’amico Dragos | Io la amo

Nel pieno di una vicenda che ha sconvolto un’intera comunità, la voce di Dragos Gheormescu emerge ora con tutta la sua fragilità. Il giovane ricorda le ore di maggiore tensione, quando sotto la sua abitazione la gente lo indicava come responsabile della scomparsa di Tatiana Tramacere. « Mi sono sentito morire », racconta, spiegando quanto il peso delle accuse di omicidio e occultamento di cadavere lo abbia travolto. « Quelle parole sul mandato mi hanno fatto paura, ma io mai avrei fatto del male a Tatiana ». Una testimonianza che restituisce il quadro di un ragazzo scosso, incapace di comprendere come potesse essersi ritrovato al centro di una vicenda così grave. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Trattato come un assassino”. Tatiana scomparsa e ritrovata, parla l’amico Dragos: “Io la amo”

