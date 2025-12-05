Trattativa avanzata | il primo colpo del Milan è una sorpresa
Al Milan servono forze fresche e la gara di Coppa Italia contro la Lazio lo ha confermato. Tare ha già trovato il primo colpo per i rossoneri: ci siamo.. La sensazione diffusa a Milanello è che il processo di rigenerazione tecnica sia stato avviato con decisione, ma non sia ancora arrivato al suo capolinea. L’estate ha portato in dote volti nuovi, coraggio nelle scelte e una direzione chiara: ringiovanire, dare profondità alla rosa e plasmare un progetto che possa sostenersi negli anni. L’addio di profili pesanti come Theo Hernandez e Reijnders ha imposto un lavoro immediato di sostituzione, ma gli arrivi successivi hanno dato la percezione di una società attiva, attenta, capace di anticipare le necessità più che subirle, con grande preparazione di Tare in connubio con Allegri. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
La trattativa sembra essere in fase avanzata, lasciando presagire un annuncio ufficiale nel brevissimo termine - facebook.com Vai su Facebook
Esclusiva @MatteMoretto: trattativa in corso, anche abbastanza avanzata, tra il #Milan e l'Independiente Medellín per il terzino sinistro Juan David #Arizala. Ci sono già stati contatti diretti, sia tra club sia tra il Milan e l'entourage del ragazzo @garante_il Vai su X
