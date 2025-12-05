Al Milan servono forze fresche e la gara di Coppa Italia contro la Lazio lo ha confermato. Tare ha già trovato il primo colpo per i rossoneri: ci siamo.. La sensazione diffusa a Milanello è che il processo di rigenerazione tecnica sia stato avviato con decisione, ma non sia ancora arrivato al suo capolinea. L’estate ha portato in dote volti nuovi, coraggio nelle scelte e una direzione chiara: ringiovanire, dare profondità alla rosa e plasmare un progetto che possa sostenersi negli anni. L’addio di profili pesanti come Theo Hernandez e Reijnders ha imposto un lavoro immediato di sostituzione, ma gli arrivi successivi hanno dato la percezione di una società attiva, attenta, capace di anticipare le necessità più che subirle, con grande preparazione di Tare in connubio con Allegri. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - “Trattativa avanzata”: il primo colpo del Milan è una sorpresa