Trasporto illegale di vongole sequestrati 28 quintali di molluschi E scatta la maxi multa
Trasporto illegale di vongole, scatta il maxi sequestro. Nella tarda serata di sabato 29 novembre una pattuglia della polizia stradale di Codigoro, impegnata nella vigilanza della strada statale Romea, ha individuato un autocarro di nazionalità portoghese, isotermico e coibentato, con due persone. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
