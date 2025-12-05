Trasforma l’apprendimento individuale dell’inglese in esperienze collaborative in classe | 3 workshop online gratuiti
Come può la lettura autonoma di storie e racconti diventare il punto di partenza per comunicare, collaborare e crescere insieme in classe?Attraverso un percorso di 3 workshop gratuiti per docenti di lingua inglese, promosso da Trinity College London, esploreremo il potenziale delle storie come strumento didattico capace di unire apprendimento individuale e attività comunicative condivise . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
