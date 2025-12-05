Trascinata dopo lo scippo della borsa | 19enne in ospedale con 30 giorni di prognosi

Tempo di lettura: < 1 minuto I carabinieri della compagnia Napoli centro sono intervenuti la scorsa notte nel pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini per una ragazza ferita: si tratta di una 19enne della provincia di Potenza, studentessa universitaria, vittima di una tentata rapina. Dai primi accertamenti dei militari pare che la ragazza, mentre passeggiava a via Firenze nel quartiere San Lorenzo, sia stata avvicinata da una persona in sella a uno scooter che ha tentato di scipparle la borsa. La giovane dopoo essere caduta è stata trascinata per alcuni metri. Per lei una prognosi di 30 giorni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Trascinata dopo lo scippo della borsa: 19enne in ospedale con 30 giorni di prognosi

