Tragico incidente in via Canala | auto a fuoco Muore una donna
Ravenna, 5 dicembre 2025 – Tragico incidente questa mattina intorno alle 8 in via Canala, nel tratto iniziale nella corsia di marcia da Piangipane verso Ravenna all’altezza di una semicurva. Nello scontro frontale tra due auto, una Bmw e una Mg, è morta una donna che viaggiava sulla seconda vettura. Poi sulle due auto se ne è schiantata una terza, una Citroen. L’impatto è stato talmente violento che le auto sono andate in fiamme, per questo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Purtroppo, all’arrivo del 118 con ambulanze e auto medica, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna; due persone tra cui il conducente della Bmw, hanno riportato ferite di media gravità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il video del tragico #incidente a #BustoArsizio e la disperazione del #padre della vittima: “Non avremo mai più una vita, né pace”. Alessio aveva 19 anni - facebook.com Vai su Facebook
Ravenna, tragico incidente: muore una donna, due auto prendono fuoco - Tragico incidente mortale questa mattina poco dopo le 8 sulla via Canala a Ravenna, nel tratto iniziale da Piangipane verso Ravenna al km 1. corriereromagna.it scrive
In via Canala, nei pressi dell'incrocio con via Bartolotte. Strada chiusa per i rilievi - Grave incidente stradale a Ravenna nella mattina di oggi, 5 dicembre: tre auto coinvolte, due feriti e una donna morta ... Da ravennaedintorni.it
Scoppia un incendio dopo lo scontro fra tre auto: morta una donna - È il tragico bilancio di un incidente avvenuto di prima mattina in via Canala, a Ravenna. Riporta ravennawebtv.it
Ravenna. Frontale in via Canala: auto a fuoco, morta una donna - Un terribile incidente, nel quale è morta una donna, si è verificato questa mattina, poco dopo le 8, lungo via Canala. Si legge su ravennanotizie.it