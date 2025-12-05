Ravenna, 5 dicembre 2025 – Tragico incidente questa mattina intorno alle 8 in via Canala, nel tratto iniziale nella corsia di marcia da Piangipane verso Ravenna all’altezza di una semicurva. Nello scontro frontale tra due auto, una Bmw e una Mg, è morta una donna che viaggiava sulla seconda vettura. Poi sulle due auto se ne è schiantata una terza, una Citroen. L’impatto è stato talmente violento che le auto sono andate in fiamme, per questo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Purtroppo, all’arrivo del 118 con ambulanze e auto medica, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna; due persone tra cui il conducente della Bmw, hanno riportato ferite di media gravità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tragico incidente in via Canala: auto a fuoco. Muore una donna