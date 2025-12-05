Tragico incidente a Roma viene investito in bici da un'auto | morto dopo ore di agonia Antonio Dell’Anna
Si chiamava Antonio Dell'Anna il 73enne investito da un'auto mentre si trovava in bici sulla via Aurelia: è morto dopo ore di agonia in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
