Traghettopoli | nell’inchiesta spunta anche il generale della Guardia di finanza Francesco Greco

GENOVA – L’inchiesta della procura di Genova sui biglietti omaggio concessi dalle compagnie di navigazione del gruppo Onorato continua ad allargarsi e raggiunge uno dei vertici, nel periodo attenzionato, della Guardia di Finanza. Tra gli indagati figura il generale Francesco Greco, già comandante interregionale dell’Italia meridionale e fino a pochi mesi fa considerato tra i favoriti per il comando generale del Corpo. Secondo gli inquirenti, Greco avrebbe beneficiato di biglietti gratuiti, non per motivi di servizio, per la tratta Civitavecchia–Olbia nel luglio 2021. La documentazione acquisita evidenzierebbe che il titolo di viaggio sarebbe stato ottenuto ‘su richiesta’ dell’allora comandante delle fiamme gialle di Olbia, Carlo Lazzari, anch’egli indagato, e ‘autorizzato’ da Achille Onorato. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it