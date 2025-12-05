Tragedia in strada Nina muore a 58 anni La terribile verità | Dopo un turno di notte in ospedale
In queste ore si è tornati a parlare della sicurezza sulle strade per chi lavora nei reparti ospedalieri con turnazioni notturne, un tema che riemerge puntualmente dopo tragedie che lasciano comunità e colleghi sgomenti. La stanchezza accumulata, i ritmi serrati e i rientri nelle prime ore del mattino rappresentano un rischio spesso sottovalutato, soprattutto quando si affrontano tratti di strada che richiedono attenzione costante e lucidità. È in questo contesto che si inserisce la vicenda che oggi scuote il territorio ravennate. Una professionista della cura, reduce da un turno particolarmente impegnativo, stava facendo ritorno verso casa quando, secondo i primi accertamenti, potrebbe essere stata sorpresa da un improvviso cedimento di attenzione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
