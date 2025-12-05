tragedia in mattinata il volo spaventoso nella scarpata scena impressionante tutto bloccato

Nella mattinata di oggi, un mezzo pesante è finito fuori strada sfondando il guardrail. Le immagini circolate sui social network mostrano la cabina del camion completamente schiacciata e il rimorchio gravemente danneggiato, segno di una collisione di estrema violenza. Leggi anche: Chi è Dragos e che c’entra con Tatiana: il retroscena Cisano Bergamasco, incidente shock all’alba: camion precipita nella scarpata. Una gravissima emergenza ha colpito la comunità di Cisano Bergamasco nelle prime ore del mattino. Venerdì 5 dicembre, attorno alle 7:30, un camion in transito su via Colombera di Sopra, all’altezza della frazione Bisone, è finito fuori controllo sfondando il guardrail e precipitando nel prato sottostante. 🔗 Leggi su Tvzap.it

