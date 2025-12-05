Tragedia alle porte della città scoppia incendio dopo un tremendo frontale | morta una donna

Ravennatoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'alta colonna di fumo e fiamme è stata notata da molti cittadini anche da lontano: questa la conseguenza di un tremendo incidente alle porte di Ravenna, conclusosi purtroppo in tragedia. È accaduto questa mattina, poco dopo le 8, in via Canala, poco distante dall'incrocio con via Bartolotte. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Tragedia a Orio, scoppia la polemica sulla sicurezza. «Sacbo venga a riferire» - Al di là delle indagini della Procura, allo stato molto lontana dall’ipotizzare responsabilità per la morte di Andrea Russo, che si è lanciato nel motore di un aereo sulla pista a Orio al Serio una ... Da bergamo.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Porte Citt224 Scoppia