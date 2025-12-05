Traffico Roma del 05-12-2025 ore 20 | 30

Luceverde Roma trovati sul Raccordo Anulare rallentamenti e code in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e Salaria e poi proseguendo tra Nomentana e svincolo A24 e tra Casilina e Appia stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e l'appia file dovute al traffico intenso Anche sulla tangenziale est direzione Stadio Olimpico da viale Castrense allo svincolo A24 è da Corso di Francia la Salaria verso San Giovanni code che ritroviamo sul percorso Urbano della A24 tra la tangenziale est e via Filippo Fiorentini nelle due direzioni da domani 6 dicembre è prevista l'estensione oraria della ZTL diurna del centro e del Tridente che saranno attive ogni giorno della settimana festivi compresi dalle 6:30 alle 20 fino al 6 gennaio il 7 dicembre invece la seconda domenica ecologica della stagione 2025 2026 il consueto stop del traffico privato nei confini della fascia verde ma per altri dettagli su questa ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

