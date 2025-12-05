Traffico Roma del 05-12-2025 ore 18 | 30
Luceverde Roma Bentrovati traffico sostenuto lungo l'intero percorso del raccordo anulare in particolare incolonnamenti in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e salari e poi proseguendo dalla casina alla roma-fiumicino stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e lo svincolo A24 per Teramo code poi su tutte le principali strade consolari in uscita dalla capitale file sulla tangenziale est direzione Stadio Olimpico da via dei Monti Tiburtini alla Salaria e poi da Corso di Francia alla Salaria verso San Giovanni che ritroviamo sul percorso Urbano della A24 tra la tangenziale est e via Filippo Fiorentini nelle due direzioni il 7 dicembre la seconda domenica ecologica della stagione 20252026 con il consueto stop del traffico privato nei confini della fascia verde
