Traffico Roma del 05-12-2025 ore 16 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in corso una manifestazione con corteo tra Piazza Trasimeno corso Trieste e piazza Annibaliano chiusure e deviazioni al passaggio dei manifestanti da domani 6 dicembre il piano mobilità natalizio che prevede il potenziamento Delle Corse della metropolitana e delle principali linee di bus attive 3 navette gratuite per agevolare gli spostamenti dei cittadini verso il centro previste due linee la prima che collega Piazza dei Cinquecento con largo Chigi è la seconda che parte da Piazzale dei Partigiani ovverosia dalla stazione Ostiense e raggiunge anch'essa Largo Chigi le due linee saranno attive tutti i giorni con orario 9:21 sempre da domani 6 dicembre è prevista l'estensione oraria della ZTL diurna del centro del Tridente che saranno a ogni giorno della settimana festivi compresi dalle 6:30 alle 20 fino al 6 gennaio il 7 dicembre la seconda domenica ecologica della stagione 20252026 con il consueto stop del traffico privato nei confini della fascia verde https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

