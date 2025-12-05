Traffico Roma del 05-12-2025 ore 16 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in corso una manifestazione con corteo tra Piazza Trasimeno corso Trieste e piazza Annibaliano chiusure e deviazioni al passaggio dei manifestanti da domani 6 dicembre il piano mobilità natalizio che prevede il potenziamento Delle Corse della metropolitana e delle principali linee di bus attive 3 navette gratuite per agevolare gli spostamenti dei cittadini verso il centro previste due linee la prima che collega Piazza dei Cinquecento con largo Chigi è la seconda che parte da Piazzale dei Partigiani ovverosia dalla stazione Ostiense e raggiunge anch'essa Largo Chigi le due linee saranno attive tutti i giorni con orario 9:21 sempre da domani 6 dicembre è prevista l'estensione oraria della ZTL diurna del centro del Tridente che saranno a ogni giorno della settimana festivi compresi dalle 6:30 alle 20 fino al 6 gennaio il 7 dicembre la seconda domenica ecologica della stagione 20252026 con il consueto stop del traffico privato nei confini della fascia verde https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Congestione in crescita secondo Inrix 2025: Roma resta tra le città più lente da attraversare. Urgente potenziare TPL e intermodalità per ridurre la dipendenza dall’auto. odisseaquotidiana.com/2025/12/inrix-… #Traffico #Roma Vai su X
Domenica ecologica a Roma del 7 dicembre: stop al traffico nella Fascia Verde - facebook.com Vai su Facebook
Traffico Roma del 05-12-2025 ore 14:30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al via domani 6 dicembre il piano della mobilità natalizia tra i ... Come scrive romadailynews.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-12-2025 ore 15:25 - Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare con la tratti per ... Scrive romadailynews.it
Previsioni traffico ponte dell'Immacolata 2025: tutti i bollini del weekend - Ecco le previsioni relative alla viabilità sulle principali arterie italiane per il fine settimana dell'Immacolata con i diversi bollini nei tratti di competenza Anas e sull'A22 per le giornate di ven ... Secondo msn.com
Immacolata, previsti 31 milioni di spostamenti di autoveicoli - ROMA Nel Ponte dell’Immacolata sulla rete Anas, società del Gruppo Fs, sono previsti circa 31,4 milioni di spostamenti di autoveicoli verso le località montane, i capoluoghi e i centri commerciali per ... Lo riporta msn.com
Anas, per il Ponte dell’Immacolata 31 milioni di spostamenti - Nel Ponte dell'Immacolata sono previsti circa 31,4 milioni di spostamenti di autoveicoli verso le ... Segnala msn.com
Ponte dell’Immacolata: ecco le strade con più traffico - Nel lungo weekend del Ponte dell’Immacolata, che va da oggi venerdì 5 dicembre a lunedì 8, è atteso traffico in costante aumento sulla rete Anas (Gruppo FS): sono previsti circa 31,4 milioni di sposta ... Riporta quattroruote.it