Traffico Roma del 05-12-2025 ore 14 | 30

al via domani 6 dicembre il piano della mobilità natalizia tra i provvedimenti orario prolungato alle 20 per le zone a traffico limitato del centro potenziate M A E M A sabato e nei festivi in strada tutti i giorni tre linee bus gratuite tra il tridente Piazzale dei Partigiani termini e Prati dal 6 dicembre solo per le festività sarà in vendita un abbonamento a tariffa agevolata valido il sabato nei festivi il 31 dicembre e il 5 gennaio il 20 dicembre seconda domenica ecologica della stagione stop ai motori nei confini della fascia verde Dalle 7:30 alle 12:30 e nel pomeriggio dalle 17 20 previste deroghe al divieto a partire dai veicoli al servizio delle persone con disabilità i dettagli sul sito romamobilita.

