Traffico Roma del 05-12-2025 ore 11 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare traffico rallentato tra gli svincoli di Porta di Roma e A24 in carreggiata interna in carreggiata esterna tra gli svincoli Ardeatina e Appia e tra Boccea e Aurelia coda le consolari Flaminia e Salaria da raccordo in direzione centro sulla A24 code tra lo svincolo di Portonaccio e la tangenziale est rallentamenti in Viale Guglielmo Marconi per un incidente in via Pincherle a Garbatella traffico rallentato a Viale Giustiniano Imperatore rallentamenti sulla Pontina tra Tor de' Cenci e la Colombo

