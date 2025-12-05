Traffico Roma del 05-12-2025 ore 08 | 30

Luceverde Roma Bentrovati rallentamenti per traffico intenso sul grande raccordo anulare in carreggiata interna dalla Bufalotta la Tiburtina di seguito tra la Casilina e la via Appia mentre in esterna il traffico è in coda tra Castel Giubileo l'ospedale Sant'Andrea e proseguendo tra Casalotti e la via Aurelia a complicare la situazione anche un incidente incolonnamenti per traffico in senso sultato Urbano della A24 roma-l'aquila-teramo e sulla diramazione Roma Sud rispettivamente dal Grande Raccordo Anulare alla tangenziale e da Torrenova al Raccordo Anulare in tangenziale rallenta con code a partire da via dei Monti Tiburtini fino a via dei Campi Sportivi in direzione stadio e tra San Lorenzo e viale Castrense verso San Giovanni sostenuto il traffico sulle principali consolari accesso nella capitale file sul viadotto della Magliana tra via Isacco Newton a via del Cappellaccio in diretta della via Laurentina sulla Pontina rallentamenti con code a partire da Pomezia a fino alla zona del situazione analoga sulla Laurentina con le code da Trigoria a via di Tor Pagnotta altrettanto lungo l'ardeatina e sulla via Appia interessate rispettivamente dal allentamenti con code da Falcognana la Cecchignola e da Santa Maria delle Mole fino alle Capannelle per i dettagli di queste e delle altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

