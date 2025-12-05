Traffico Roma del 05-12-2025 ore 08 | 30
Luceverde Roma Bentrovati rallentamenti per traffico intenso sul grande raccordo anulare in carreggiata interna dalla Bufalotta la Tiburtina di seguito tra la Casilina e la via Appia mentre in esterna il traffico è in coda tra Castel Giubileo l'ospedale Sant'Andrea e proseguendo tra Casalotti e la via Aurelia a complicare la situazione anche un incidente incolonnamenti per traffico in senso sultato Urbano della A24 roma-l'aquila-teramo e sulla diramazione Roma Sud rispettivamente dal Grande Raccordo Anulare alla tangenziale e da Torrenova al Raccordo Anulare in tangenziale rallenta con code a partire da via dei Monti Tiburtini fino a via dei Campi Sportivi in direzione stadio e tra San Lorenzo e viale Castrense verso San Giovanni sostenuto il traffico sulle principali consolari accesso nella capitale file sul viadotto della Magliana tra via Isacco Newton a via del Cappellaccio in diretta della via Laurentina sulla Pontina rallentamenti con code a partire da Pomezia a fino alla zona del situazione analoga sulla Laurentina con le code da Trigoria a via di Tor Pagnotta altrettanto lungo l'ardeatina e sulla via Appia interessate rispettivamente dal allentamenti con code da Falcognana la Cecchignola e da Santa Maria delle Mole fino alle Capannelle per i dettagli di queste e delle altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Scopri altri approfondimenti
Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde Vai su X
Domenica ecologica a Roma del 7 dicembre: stop al traffico nella Fascia Verde - facebook.com Vai su Facebook
Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-12-2025 ore 07:25 - Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sicuramente migliorata la situazione del ... Come scrive romadailynews.it
Traffico Roma del 04-12-2025 ore 19:30 - Luceverde Roma Buonasera molto sostenuto il traffico sulla Flaminia con code da Corso Francia a via di Grottarossa Verso il raccordo anulare dal raccordo ... Lo riporta romadailynews.it
Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale - La situazione del traffico sulle autostrade italiane del 3 dicembre 2025 vede diverse criticità, tra cui lunghe code, veicoli fermi per avaria e importanti manifestazioni sportive che influenzano ... Da virgilio.it
Traffico da bollino rosso nel weekend, 12,5 milioni di italiani rientrano dalle vacanze. Previste lunghe code: ecco dove - Con la fine delle vacanze estive, molti italiani tornano verso le città per la ripresa delle attività lavorative. Scrive leggo.it