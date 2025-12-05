Traffico per il Ponte dell' Immacolata SS36 sotto osservazione Anas | Rispettate le regole

Scatta il Ponte dell’Immacolata: sulla rete Anas, società del Gruppo Fs, sono previsti circa 31,4 milioni di spostamenti di autoveicoli verso le località montane, i capoluoghi e i centri commerciali per acquisti eo gite ai mercatini di Natale. Ancora una volta la SS36 si candida al (triste). 🔗 Leggi su Leccotoday.it

