Traffico Lazio del 05-12-2025 ore 17 | 30
luce verde Lazio Bentrovati a causa di un incidente ci sono incolonnamenti sulla via Salaria tra fonte di papà e via della Marcigliana nelle due direzioni al momento si viaggia a senso unico all'altezza del km 17 e 200 trafficata A1 roma-napoli con code a tratti tra il bivio per la 24 e Colleferro in direzione di Napoli sulla A24 Roma L'Aquila Teramo code alla barriera di Roma Est verso L'Aquila ancora sulla A24 uscita Tivoli per le provenienze da Roma molto sostenuto il traffico sul Raccordo Anulare abbiamo coda in carreggiata interna dalla Trionfale alla Salaria e proseguendo dalla Bufalotta alla 24 stessa situazione lungo la carreggiata esterna con le code registrate dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma sud e poi sulla Pontina dalla zona dell'Euro al raccordo verso Pomezia segnalato Inoltre un incidente proprio all'altezza del raccordo sempre sulla Pontina si sta in coda anche all'altezza di Aprilia è all'altezza Tina verso Terracina e lavori sono in programma questa notte sulla via Salaria che resterà chiusa dalle 21:30 alle 6 Tra Rieti e maglianello in direzione di Roma da Francesca Ilari tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
