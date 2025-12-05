Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità la fiaccola delle Olimpiadi Milano Cortina è arrivata nella capitale alle 11 di questa mattina in Piazza del Quirinale ci sarà la cerimonia di inaugurazione del viaggio della fiamma Olimpica dalle 9 chiuse via del Quirinale via ventiquattro maggio e le vie adiacenti mentre alle 15 di questo pomeriggio fino alle 11:30 di domani in zona Foro Italico rimarrà interdetto il transito in viale Paolo Boselli deviatore linea bus 32 e 168 limitata la linea 628 a Piazza Mancini in piazza Vidoni di alle 12:51 di questa mattina in programma una manifestazione inevitabili disagi al traffico di zona il 7 dicembre la seconda domenica ecologica della stagione 20252026 con il consueto stop del traffico privato nei fini della fascia verde come sempre ci saranno delle deroghe tra le altre per i veicoli ibridi o elettrici per quelli alimentati a GPL o metano da Euro 3 in poi per le auto benzina euro 6 per i mezzi sharing e per quelli al servizio delle persone con disabilità https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 05-12-2025 ore 09:30