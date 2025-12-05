Traffico intenso per il ponte dell’Immacolata possibili disagi sulla statale Palermo-Agrigento

Traffico in aumento anche nell’Agrigentino durante il ponte dell’Immacolata. Sulla rete Anas Sicilia sono previsti spostamenti di autoveicoli verso le località turistiche, verso il capoluogo e i grandi centri commerciali per acquisti o gite ai mercatini di Natale. Sulla rete Anas Sicilia per. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

