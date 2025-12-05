Tradizione e innovazione Attività storiche premiate | Patrimonio identitario del territorio lombardo

Sono 56 le realtà - 32 negozi, 17 locali e 7 botteghe artigiane - che da oltre 40 anni sono aperte senza interruzioni. Sono le nuove attività storiche della provincia di Varese, riconosciute dalla Regione nel corso del 2025. Alle Ville Ponti è andata in scena la consueta cerimonia di consegna delle targhe che attestano l’ingresso nell’elenco regionale, comprendente in totale 4.477 attività in tutta la Lombardia, di cui 381 in provincia di Varese. Una dopo l’altra le realtà premiate sono salite sul palco per ricevere il riconoscimento e raccontare il proprio lavoro, che spesso si tramanda di generazione in generazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tradizione e innovazione. Attività storiche premiate: "Patrimonio identitario del territorio lombardo"

