Tra Tatiana e Dragos ' galeotto' fu il gatto

AGI - Per comprendere almeno in parte la vicenda di Tatiana Tramacere, 27enne di Nardò resasi irreperibile il 24 novembre scorso e ritrovata ieri sera dai carabinieri in casa del suo amico Dragos Ioan Gheormescu, occorre partire per l'appunto dalle parole del 30enne. Questa mattina è uscito dal portone della propria dimora, in cui fino a qualche ora prima si trovava la ragazza che ha tenuto col cuore in gola Nardò e non solo, e si è presentato al folto gruppo dei giornalisti che l'attendeva letteralmente al varco. La versione di Dragos: amore e convivenza segreta. Messa da parte l'iniziale esitazione di fronte a taccuini e telecamere ha raccontato: "Il pomeriggio del 24 novembre ci siamo visti al parco. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Tra Tatiana e Dragos 'galeotto' fu il gatto

Approfondisci con queste news

Tatiana Tramacere ha trascorso giorni interi nella mansarda dell’amico Dragos Ioan Gheormescu, mentre tutti la stavano cercando. Qui ieri sera i carabinieri hanno ritrovato la studentessa universitaria 27enne, scomparsa dal 24 novembre scorso. Il ragazzo h - facebook.com Vai su Facebook

Ma veramente è stata una finzione quella di #Tatiana a #Dragos? In tanti abbiamo temuto per un’altra giovane assassinata. E’ un insulto alle vittime di #femminicidio facebook.com/share/p/1AXDQd… Vai su X

Tra Tatiana e Dragos 'galeotto' fu il gatto - Per comprendere almeno in parte la vicenda di Tatiana Tramacere, 27enne di Nardò resasi irreperibile il 24 novembre scorso e ritrovata ieri sera dai carabinieri in casa del suo amico Dragos Ioan ... Scrive msn.com

Tatiana ritrovata in una mansarda, parla Dragos: “Il sentimento non mi ha fatto capire le conseguenze, mi scuso” - La 27enne trovata dopo 10 giorni di ricerche a casa del giovane col quale aveva una relazione nel centro di Nardò (Lecce). Riporta quotidiano.net

Tatiana Tramacere, chi è la ragazza scomparsa a Nardò e poi ritrovata: età, lavoro, il rapporto con Dragos Gheormescu - Un caso di cronaca che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’epilogo sorprendete ma, per fortuna, positivo: scopriamo di più sulla giovane. libero.it scrive