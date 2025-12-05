Tra le Ong sottomesse ad Hamas ci sono pure organizzazioni italiane

Cooperanti costretti a collaborare coi terroristi. Save the children rifiutò e fu ostacolata. Per capire cosa comporti oggi parlare di ricostruzione a Gaza occorre partire da ciò che per anni è rimasto ai margini della percezione pubblica. I file interni del Meccanismo di sicurezza di Hamas, ottenuti e resi consultabili dall’organizzazione israeliana Ngo monitor, fotografano un sistema che progressivamente ha inglobato l’intero comparto umanitario. Nel tempo, tutta una serie di organizzazioni internazionali e realtà locali finanziate anche dall’Ue sono state assorbite e riconfigurate fino a diventare un parte dell’apparato ideologico, politico e militare di Hamas. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Tra le Ong «sottomesse» ad Hamas ci sono pure organizzazioni italiane

