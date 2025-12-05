Tra farina e filari | una mattina di gusto alle Cantine Astroni

Riscoprire i gesti della pasta fatta a mano, assaggiare vini nati su suolo vulcanico e vivere una mattinata diversa tra colline e filari: è l’esperienza proposta da Cantine Astroni insieme a Le Officine della Pasta con “Mani in Pasta”, un appuntamento pensato per chi cerca autenticità, convivialità e gusto nei Campi Flegrei. Un’esperienza immersiva tra . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Tra farina e filari: una mattina di gusto alle Cantine Astroni

