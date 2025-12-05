Toyota Gazoo Racing sbarca in Formula 1

La casa giapponese nel 2026 sarà title sponsor del team Haas ma negli anni prossimi la collaborazione si amplierà. Uno scenario interessante per Kalle Rovanpera Toyota compie un passo decisivo verso un ruolo più rilevante in Formula 1, sostituendo MoneyGram come title sponsor del team Haas e dando vita alla nuova denominazione TGR Haas F1 . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

