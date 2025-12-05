Toyota Gazoo Racing GR GT debutta la sportiva senza compromessi
Una vettura da gara omologata per la strada, con telaio in alluminio, aerodinamica e sospensioni raffinate, motore V8 ibrido con 650 Cv di potenza: velocità massima oltre i 320 kmh. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
#barnews Notizie del 04/12/2025 - 1/4 #Formula1 #HaasF1Team #ToyotaGazooRacing #NewTitleSponsor Il rapporto tra Haas e Toyota si intensifica. Dopo aver firmato una collaborazione tecnica pluriennale l'anno scorso, la scuderia statunitense ha annu
A partire dalla stagione 2026, #Toyota Gazoo Racing sarà il title sponsor del team #Haas di Formula 1, segnando un rafforzamento della partnership tecnica esistente e portando alla nascita del TGR Haas F1 Team. #f12026season #f1 #theonetv7