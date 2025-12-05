Toyota Gazoo Racing GR GT debutta la sportiva senza compromessi

Gazzetta.it | 5 dic 2025

Una vettura da gara omologata per la strada, con telaio in alluminio, aerodinamica e sospensioni raffinate, motore V8 ibrido con 650 Cv di potenza: velocità massima oltre i 320 kmh. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Toyota Gazoo Racing GR GT debutta la sportiva senza compromessi

© Gazzetta.it - Toyota Gazoo Racing GR GT, debutta la sportiva senza compromessi

