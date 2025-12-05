tour psichedelico in arrivo dalla california gli yawning man

Una delle band che più ha contribuito a seminare i terreni sonori del desert rock e dello stoner rock, contribuendo a dare vita a questo genere fortemente influenzato dalla psichedelia, dall’acid-rock, dal blues e dal metal. Un viaggio nel mondo dell’elettronica, dalla techno alla drum and bass. E ancora, una lunga giornata di esplorazione del fumetto indipendente. Concerti con gruppi internazionali e altre iniziative per il fine settimana del Bloom. Oggi alle 22 sul palco di via Curiel arriverà una leggendaria rock band americana, che farà tappa a Mezzago per l’unica data italiana del suo tour: a sbarcare in Brianza saranno i californiani Yawning Man, pionieri della desert music e realtà “cult“ sulla scena stoner strumentale, attivi dagli anni ‘80. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

