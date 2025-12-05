Tottenham-Brentford sabato 06 dicembre 2025 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Nelle ultime otto partite in tutte le competizioni, il Tottenham ha ottenuto solo una vittoria, contro il Copenhagen in Champions League, a fronte di ben cinque sconfitte. Il calendario non è stato dei più semplici, è vero, però oramai possiamo dire che il bell’inizio di stagione è solo un ricordo, ma del resto non è . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Tottenham-Brentford (sabato 06 dicembre 2025 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici

News recenti che potrebbero piacerti

Da'irar Wasanni. . Wasanni 8 kenan a jere Arsenal tana bunne kungiyoyi a filin wasa na Emirates bayan da ta ji?awa Brentford da ci 2-0. Mikel Merino ya fi kowanne ?an wasan yawan cin ?wallaye da kai a Premier League yayin da Bukayo Saka ya kamo tari - facebook.com Vai su Facebook

Pronostico Tottenham vs Brentford – 6 Dicembre 2025 - Sabato 6 Dicembre 2025 alle 16:00, il Tottenham Hotspur Stadio ospita un confronto ad alta tensione di Premier League tra Tottenham e Brentford. Come scrive news-sports.it

Tottenham, Thomas Frank è il nuovo allenatore: l'annuncio ufficiale - Si apre un nuovo ciclo per il Tottenham, reduce dalla vittoria dell'Europa League contro il Manchester United. Scrive corrieredellosport.it

Il Tottenham si è ripreso. Ma Postecoglou è inappagato: "Avremmo dovuto vincere di più" - Una vittoria che rinsalda le motivazioni del Tottenham dopo le due sconfitte pesanti incassate di fila da Newcastle ed Arsenal. Si legge su tuttomercatoweb.com

Premier League, tris per Arsenal e Tottenham. Chelsea beffato dal Brentford al 94' - Il programma odierno si è chiuso in notturna con il pareggio del Chelsea, che è stato fermato nella tana del Brentford ... corrieredellosport.it scrive