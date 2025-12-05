Totò Schillaci il murale dedicato all' eroe di Italia ' 90 fra i primi 10 nella classifica mondiale di Streetartcities

Palermotoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il murale in acciaio ultra riflettente e sfavillante dedicato a Totò Schillaci, in via Cartagine - a Passo di Rigano - partecipa al concorso internazionale dedicato al miglior murale dell’anno, promosso da Streetartcities.com, il più importante database al mondo di opere d’arte urbana.Realizzato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

