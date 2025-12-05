Toscana Aeroporti è un super novembre | oltre 600mila passeggeri transitati
Un novembre da record per Toscana Aeroporti che supera per la prima volta la soglia dei 600mila passeggeri. Con 613mila passeggeri complessivamente transitati dagli aeroporti di Firenze e Pisa, infatti, registra un incremento del +10,4% in confronto a novembre 2024. La crescita del segmento di.
Diego Petrucci. . Aeroporto la Toscana ha bisogno di uno scalo intercontinentale non di due mezzi aeroporti!Negli ultimi 24 mesi ho avuto il privilegio e la possibilità di passare per gli aeroporti di Milano Malpensa (che si trova in provincia di Varese), Roma Fiu
Toscana Aeroporti, nuovo record di traffico a ottobre +6,8% - Nuovo record mensile per Toscana Aeroporti, che negli scali di Firenze e Pisa supera per la prima volta la soglia dei 900mila passeggeri a ottobre 2025: sono stati 934mila i ...
"Toscana Aeroporti. Gestore strategico" - Enac deve trovare un interlocutore in grado di adeguare la struttura per servizi privati che possano beneficiare di questa infrastruttura.
La Toscana decolla con i suoi due aeroporti - Decolla anche nei numeri Toscana Aeroporti che si lascia alle spalle un maggio da record con oltre 900mila passeggeri, per la precisione 981mila, che nell'arco del mese sono transitati dagli scali di ...
Aeroporti Firenze e Pisa, a aprile nuovo record passeggeri - 000 i passeggeri complessivamente transitati nei due scali, con un aumento del 12% rispetto allo stesso mese ...
Aeroporti: Toscana, Carrai presidente - Marco Carrai, già presidente di Aeroporto di Firenze, è stato eletto nel Cda di Toscana Aeroporti, la nuova società nata dalla fusione di Adf con Sat, e avrà la carica di ...
Toscana Aeroporti: traffico passeggeri, ebitda e utile record in 9 mesi - Toscana Aeroporti ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre registrando un nuovo massimo storico del traffico con 7,7 milioni di ...