Tosca un personaggio moderno Capace di reagire alle angherie

5 dic 2025

Di Tosca colpisce innanzitutto la profonda contemporaneità. "Floria Tosca è vessata, ricattata, colpita negli affetti, esattamente come accade oggi a tantissime donne. Lei reagisce alle angherie del potere, ma se pensiamo a quante donne oggi vengono maltrattate, usate o schiavizzate, fino a essere uccise dai loro ex compagni, è incredibile l’attualità del tema affrontato da quest’opera", esordisce Stefano Ranzani, fra i più affermati direttori d’orchestra nel panorama internazionale, che conduce l’Orchestra Toscanini in questa nuova produzione del capolavoro di Giacomo Puccini in programma stasera alle 20 e domenica alle 16 al teatro Comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

