Torture in carcere Procura chiede condanna equa nel processo bis ai due agenti

Condanna a una pena “equa”. Questa la richiesta della Procura Generale, rappresentata dalle procuratrici Daniela Pannone e Maria Alessandra Pinto, nei confronti di Angelo Di Costanzo, di Sparanise, e Vittorio Vinciguerra, di San Tammaro, entrambi agenti della penitenziaria coinvolti. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Torture in carcere, Procura chiede condanna "equa" nel processo bis ai due agenti

