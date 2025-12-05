Torture in carcere 18 archiviati nell' inchiesta bis | c' è anche agente suicida
C’è anche Benito Pacca, l’agente penitenziario che il 25 giugno si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola nel parcheggio del carcere di Secondigliano, tra i 18 poliziotti per cui il gip di Santa Maria Capua Vetere ha disposto l’archiviazione nell’ambito del procedimento sulle torture in. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
È stato trasferito dal carcere minorile di Casal del Marmo, a Roma, alla struttura dell'Aquila il 14enne indagato nel caso di abusi e nella diffusione dei video delle violenze ai danni di una 12enne di Sulmona #violenzadigenere #minori #carcere #torture #abruz - facebook.com Vai su Facebook
Violenze in carcere a Santa Maria Capua Vetere, archiviazione per 18 agenti: c’è anche Benito Pacca, morto suicida - Il giudice ha disposto l'archiviazione per 18 degli agenti coinvolti nel processo per i pestaggi avvenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere nell'aprile ... Secondo fanpage.it
Violenze ai detenuti in carcere, il gip archivia tutto: scagionati 18 poliziotti, anche l'agente suicida a giugno scorso - Il gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha disposto l'archiviazione nel procedimento per le violenze ai danni dei detenuti avvenute nel carcere di Santa Maria Capua ... Si legge su msn.com
Si uccise perché accusato delle violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere: archiviata la sua posizione - Benito Pacca si tolse la vita, a pochi mesi dalla pensione, nel parcheggio del carcere di Secondigliano ... Da napolitoday.it
Violenze in carcere, archiviato anche l'agente suicida. Disse ai colleghi di essere turbato - C'è anche Benito Pacca, l'agente penitenziario che il 25 giugno si uccise sparandosi nel parcheggio del carcere di Secondigliano a Napoli, tra i 18 poliziotti per cui il gip del Tribunale di Santa Mar ... Riporta altarimini.it
"Torture in carcere", la procura chiede ancora l'archiviazione - La Procura di Modena ha chiesto nuovamente l'archiviazione del fascicolo aperto per tortura e lesioni a carico di una novantina di agenti di polizia penitenziaria durante la rivolta dei detenuti l'8 ... Lo riporta rainews.it
«Torture e maltrattamenti» al carcere Beccaria: salgono a 42 gli indagati. Oltre 30 le parti offese - Salgono a 42 gli indagati nell'inchiesta della Procura di Milano su pestaggi e torture nei confronti dei giovani detenuti nel carcere minorile Beccaria. Riporta milano.corriere.it