Torre festa alla poste | i bambini dell' asilo spediscno gli auguri a mamma e papà

Mattinata speciale all’Ufficio Postale di via Baracca per una settantina di bambine e bambini della Scuola dell’Infanzia paritaria “G. Lozer”. Accompagnati dalle maestre Donatella, Paola, Angelica, Sara e Maria, i bimbi — tra i 3 e i 5 anni — sono stati accolti dalla direttrice dell’ufficio. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

