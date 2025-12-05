Torre festa alla poste | i bambini dell' asilo spediscno gli auguri a mamma e papà

Pordenonetoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mattinata speciale all’Ufficio Postale di via Baracca per una settantina di bambine e bambini della Scuola dell’Infanzia paritaria “G. Lozer”. Accompagnati dalle maestre Donatella, Paola, Angelica, Sara e Maria, i bimbi — tra i 3 e i 5 anni — sono stati accolti dalla direttrice dell’ufficio. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

