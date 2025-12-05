Toro in fuga dal macello cresce la petizione online che ne chiede la grazia

AGI - Continua la fuga del toro fuggito dal macello mentre cresce la petizione promossa da ENPA e Rete dei Santuari Liberi che chiede di non abbatterlo. Oltre 6.000 firme in due giorni mentre la comunità dei social si mobilita su Instagram e TikTok in sostegno dell’animale Il 21 ottobre il toro è fuggito da un impianto di macellazione in provincia di Monza e Brianza e da allora «sta vagando nei Comuni limitrofi in Provincia di Lecco in cerca della libertà». ENPA e i santuari hanno chiesto «il non abbattimento dell’animale e la possibilità di farsi carico in attesa di una nuova ricollocazione», ricordando che la sua fuga è «istinto di sopravvivenza in un contesto di imminente macellazione» e merita quindi "un epilogo diverso dalla morte". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Toro in fuga dal macello, cresce la petizione online che ne chiede la grazia

