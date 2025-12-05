Tornano i ' Treni della neve' | pacchetti viaggio per le piste da sci o per raggiungere i mercatini di Natale

Mercatini di Natale, piste da sci e panorami invernali. Anche quest'anno Trenord ha arricchito la propria proposta per il tempo libero: tornano i ‘Treni della neve’ e le tratte per raggiungere i mercatini di Natale più belli del Paese. I ‘Treni della neve’L'iniziativa include pacchetti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

